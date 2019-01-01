В России похвастались, что получили приглашение наблюдать за выборами в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет наблюдать за выборами. У нас приглашение есть", — сказал российский дипломат.

Стоит отметить, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

Кроме того, советник главы МВД Арсена Авакова, Зорян Шкиряк заявлял, что на выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. По его мнению, этих украинцев власти РФ превратила в "зомби".

Как сообщал ONLINE.UA, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление 28 ноября подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.