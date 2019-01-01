"Процесс уже начался": главарь донецких боевиков уповает на "объединение Руси"

Денис Пушилін (фото з відкритих джерел)

Главарь незаконной вооруженной группировки "ДНР" Денис Пушилин выступил с новым циничным заявлением. На этот раз он утверждает, что сейчас "Русь переживает период нового объединения", которое якобы началось с оккупированного Крыма, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, "Русь — обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, историческое название восточнославянских земель" и вопрос объединения является не менее актуальным, чем 365 лет назад".

"Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. И этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания", — сказал Денис Пушиліна.

Напомним, Денис Пушилин заявил, что готов начать поставки электроэнергии в Россию. Он подчеркнул, что в "ДНР" образовался избыток электроэнергии, которой можно покрыть дефицит в некоторых российских регионах. Новый главарь "ДНР" заверил, что самопровозглашенная республика может помочь энергодефицитным российским регионам, несмотря на то, что на оккупированный Донбасс поставки электричества ведутся из России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пушилин рассказал, как бывший президент Украины Виктор Янукович сбегал в Россию.