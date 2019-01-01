Официальное выдвижение Тимошенко на президентских выборах пройдет в день Соборности

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Во вторник, 22 января, в день 100-летия украинской Соборности Всеукраинское объединение "Батькивщина" проведет торжественный съезд, на котором состоится официальное выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента Украины на очередных президентских выборах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".



Напомним, что лидер партии «Батькивщина» остается лидером президентской кампании согласно многим социальным исследованиям. Выдвижение Тимошенко кандидатом на пост президента Украины станет самым громким политическим событием партии после презентации стратегического документа "Новый экономический курс".



Представленная ею стратегия стала основательным экономическим документом на этих выборах, поскольку предлагает комплексное решение актуальных для Украины проблем. В частности, главной целью "Нового экономического курса" в разделе "Стратегия инновационного развития Украины" является повышение глобальной конкурентоспособности Украины и ускоренный инновационный инклюзивный экономический рост с годовыми темпами от 7%. Это станет основой для кардинального повышения качества жизни украинских граждан и сближения Украины по этим показателям со странами ОЭСР.

Юлия Тимошенко (фото — ba.org.иа)

Кроме того, "Новый экономический курс" дает ответы на вопросы энергетической безопасности Украины, в частности относительно энергетической зависимости отечественной экономики. Так, в документе отмечается, что сейчас около трети общей поставки первичной энергии в стране обеспечивается за счет импорта. Неэффективной является и структура энергетического баланса страны: преобладают уголь, природный газ и атомная энергия. В то время как доля возобновляемых источников энергии (гидроэнергия, геотермальная, солнечная, ветровая и биотопливо) в структуре поставок первичной энергии в 2017 году составляла до 5%. Стратегия Тимошенко предлагает поэтапные шаги для решения данных вопросов, развития экономики и роста уровня жизни в Украине.