Штаб ООС: боевики устраивают на Донбассе новые провокации

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Ситуация на Донбассе остается напряженной — боевики продолжают провоцировать украинских бойцов. 18 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Свободный.Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера.

"Дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по позициям ООС в районе населенного пункта Красногоровка, из гранатометов и стрелкового оружия враг стрелял вблизи поселка Водяное.Также противник вел огонь из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинки и поселка Чермалык.В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал",— сказано в сообщении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 18 января уничтожено одного оккупанта.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что местные жители оккупированной Донецкой области массово жалуются на то, что боевики "ДНР" умышленно блокируют им выезд в Украину — проехать блокпост можно только за определенную плату (цена вопроса — 1000-1500 рублей).