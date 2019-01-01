Уже на дне: рейтинг доверия к Путину рекордно обвалился

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Рейтинг доверия населения России к главе Кремля Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4% — это самый низкий показатель за 15 лет его президентства. Это подтверждают результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в конце прошлого месяца Путину доверяли 36,5% населения, однако в новом году рейтинг упал еще более чем на 3%.

"Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Однако и его рейтинг также упал с 16% в декабре до 13,7% в январе. Также потерял в доверии и занимает третье место министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг опустился с 11,7% до 9,3%", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что единственным, кто не потерял доверие россиян в новом году, оказался премьер-министр Дмитрий Медведев — ему по-прежнему доверяют 8,3% россиян.

Напомним, в текущем году власти России продолжит оказывать давление на Украину. Они будет съедать наше государство кусками и таким образом выполнят поставленные задачи. Такой неутешительный прогноз сделал военный эксперт Алексей Арестович.

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