Германия обратилась к России с жестким требованием

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив", – сказал Маас.

Немецкий дипломат подчеркнул, что подобная ситуация не должна повториться.

"Мы слышим, что это уже произошло. Мы хотим, чтобы это было на продолжающейся базе обеспечено. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должна больше повториться", – добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил, что заявления России о дальнейшей задержке кораблей, которые будут проходить Керченским проливом, надо воспринимать серьезно. По его мнению, это не шантаж. Новые попытки для Украины могут иметь более тяжелые последствия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин нарисовал схему "нарушений" украинских кораблей в Керченском проливе для Меркель и Макрона, чтобы убедить их в том, что они шли в Керчь для того, чтобы взорвать мост.