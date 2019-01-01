Трамп анонсировал экстренное обращение к американцам: что случилось

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обратится к нации. Его речь будет связана с гуманитарным кризисом. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" 19 января в 15:00 в прямом эфире из Белого дома", — пишет он.

Отметим, что ранее выступление Дональда Трампа в Конгрессе пришлось отменить из соображений безопасности.

Как известно, шатдаун начался в полночь на 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, третий раз в течение года, так как законодателям не удалось достичь компромисса относительно финансирования федерального правительства.

Напомним, Трамп решил немедленно не вводить чрезвычайное положение в стране, из-за того, что Конгресс отказывается выделять деньги из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. Он добавил, что не хотел бы вводить режим чрезвычайного положения в США, хотя такой шаг помог бы обеспечить финансирование для пограничной стены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп в специальном обращении убеждал американцев в необходимости строительства стены на границе с Мексикой.