В МИД Украины рассказали о ближайших планах относительно миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе уже есть, однако она еще обсуждается. В МИД Украины надеются, что в ОБСЕ понимают – действий специальной мониторинговой миссии недостаточно, передает ONLINE.UA.

Украинский дипломат заверил, что обсуждал этот вопрос с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. В МИД Украины также считают важным, что международное сообщество начинает осознавать необходимость своего контроля.

"И очень важно, что, так сказать, направление мысли идет не только на военное присутствие, но также на полицейский компонент и международную администрацию", — говорит Климкин.

Кроме того, министр отметил, что в МИД есть для этого соответствующий концепт. Однако, по словам Климкина, его сейчас не время инициировать официально.

"Мы сейчас пока обсуждаем. Мы далеки от того, чтобы он был инициирован в официальной плоскости, но я считаю, что такая совместная миссия может быть одной из эффективных опций", – заявил министр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия Москвы на ввод миротворцев на Донбасс.