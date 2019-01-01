Разведка США сообщает о секретных испытаниях ракет в России

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Россия провела успешное испытание противосупутниковой ракеты, выпущенной из новой системы "Нудоль". Об этом сообщает CNBC со ссылкой на два источника, которые непосредственно знают содержание секретного отчета разведки США, передает ONLINE.UA.

Указано, что во время испытаний, состоявшихся в декабре, ракета пролетела 17 минут и почти 3000 км прежде чем успешно упасть в зону поражения.

"В рассекреченной части доклада изложен обзор новых российских, китайских, северокорейских и иранских ракетных угроз, также основное внимание уделяется возможностям, которые "могут угрожать космическим активам США".В связи с осмотром ракет, "Россия развивает разнообразный набор противоспутниковых возможностей, в том числе ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, и продолжает запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите для расширения противокосмических возможностей", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что PL-19 Nudol, система, которая, по оценкам американской военной разведки, будет сосредоточена в основном на противоспутниковых миссиях, была успешно испытана дважды в 2018 году. Оружие, выпущенное с мобильной пусковой установки, в последний раз проверялось 23 декабря.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия разместила ракеты и пусковые установки "Искандер" вблизи границы с Украиной.