Эксперт рассказал, какие вызовы ждут Украину в 2019 году

Член правления Ассоциации оборонной промышленности Эстонии и специалист в сфере кибербезопасности Яанус Тамм прогнозирует, что в 2019 году Украина рискует столкнуться с той же угрозой со стороны России, которая уже портила жизнь западным странам в течение последних лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По его мнению, ключевая опасность для развития Украины в 2019 году кроется в выборах и возможности России влиять на их ход.

"Один большой риск – информационная война, которую ведет ваша соседняя страна, и все то, что они уже сделали в Европе, все их боты и фейковые новости. Было исследование, которое показало, что от 25% до 40% людей просто не различают, какая новость фэйковая, а какая – нет. Поэтому это – действительно уязвимая зона", — говорит экспет.

Он также отметил, что в Эстонии весной тоже будут выборы и там будут те же проблемы – там также есть определенные партии, которые распространяют очень специфические месседжи, которые финансируются из России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.