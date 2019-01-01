На Донбассе украинские бойцы сбили беспилотник боевиков с "сюрпризом"

На Донбассе бойцы ВСУ сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр бригады "Холодный Яр", передает ONLINE.UA.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели " Фантом-4 " осколочной взрывчаткой: в кустарный способ они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", — указано в сообщении.

Как отмечают украинские бойцы, боевики пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИД", – предполагают военные.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе уже есть, однако она еще обсуждается. В МИД Украины надеются, что в ОБСЕ понимают – действий специальной мониторинговой миссии недостаточно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ситуация на Донбассе остается напряженной — боевики продолжают провоцировать украинских бойцов. 18 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.