На Донбассе украинские бойцы сбили беспилотник боевиков с "сюрпризом"

На Донбассе бойцы ВСУ сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба
"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "
Фантом-4" осколочной взрывчаткой: в кустарный способ они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", — указано в сообщении.
Как отмечают украинские бойцы, боевики пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.
"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИД", – предполагают военные.
Отметим, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе уже есть, однако она еще обсуждается. В МИД Украины надеются, что в ОБСЕ понимают – действий специальной мониторинговой миссии недостаточно.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ситуация на Донбассе остается напряженной — боевики продолжают провоцировать украинских бойцов. 18 января российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.