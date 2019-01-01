Стало известно, когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном

Стало известно, когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном

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Кім Чен Ин та Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает ONLINE.UA со ссылкой на агентство Reuters.
 
Сандерс также добавила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.
 
Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже — с президентом США. Разговор Трампа и Ким Ен Чхоля длилась полтора часа.
"В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что о снятии санкций с КНДР пока не говорится", — сказано в сообщении.

Следует добавить, что ранее Трамп, предположил, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в начале 2019 года. По словам президента США, стороны рассматривают три возможных места встречи, но не назвал их. Кроме того, Трамп полностью не исключил, что Ким Чен Ын может приехать в США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле заявили о новой встрече Путина и Трампа, после того, как их переговоры были отменены президентом США на саммите G20. Там уверены, что Путин и Трамп могут встретиться на полях аналогичного саммита в 2019 году, который будет проходить в июне следующего года в Японии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, переговори, встреча
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