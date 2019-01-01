Стало известно, когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает ONLINE.UA со ссылкой на агентство Reuters.
Сандерс также добавила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.
Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже — с президентом США. Разговор Трампа и Ким Ен Чхоля длилась полтора часа.
"В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что о снятии санкций с КНДР пока не говорится", — сказано в сообщении.
Следует добавить, что ранее Трамп, предположил, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в начале 2019 года. По словам президента США, стороны рассматривают три возможных места встречи, но не назвал их. Кроме того, Трамп полностью не исключил, что Ким Чен Ын может приехать в США.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле заявили о новой встрече Путина и Трампа, после того, как их переговоры были отменены президентом США на саммите G20. Там уверены, что Путин и Трамп могут встретиться на полях аналогичного саммита в 2019 году, который будет проходить в июне следующего года в Японии.