Легендарная теннисистка Серена Уильямс неожиданно обратилась к украинке, которую победила

Серена Вільямс (фото — flickr.com)

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс, которая в третьем круге Australian Open обыграла украинку Даяну Ястремскую, после матча обратилась к своей сопернице и попросила ту не расстраиваться, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира похвалила 18-летнюю соперницу словами:

"Ты отлично сыграла. Очень хорошо. Ты еще такая молодая. Не плачь. Ты большая умничка".

Поступок Серены бурно обсуждают в сети.

"Вот это настоящая профессионалка и великий человек; обожаю ее за мудрость и искренность; это так мило — пример всем нам; у украинки просто не было шансов — это очевидно; невероятная женщина с большим сердцем", — пишут фанаты теннисистки в комментариях к фото.

Серена Уильямс является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. За пределами корта Уильямс успешно занимается бизнесом, зарабатывая на рекламных контрактах в среднем 12 миллионов долларов в год и владея собственной фирмой по производству спортивной одежды Aneres Designs. Уильямс активно участвует в благотворительных проектах: на ее деньги построено несколько школ в Африке, а в США выплачиваются стипендии студентам колледжей.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Серена Уильямс названа женщиной года по версии авторитетного издания GQ.