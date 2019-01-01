Невероятно: ученые разработали ДНК-тест для определения продолжительности жизни

Невероятно: ученые разработали ДНК-тест для определения продолжительности жизни

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Фото: pixabay.com

Шотландские исследователи из Эдинбургского университета создали специальный ДНК-тест. Отмечается, что он может определить проживет человек дольше или меньше среднего показателя продолжительности жизни, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mirror.

Указано, что исследователи провели анализ генетической информации более 500 тысяч человек.

"Они выделили 12 участков генома (совокупности генов), которые имеют существенное влияние на продолжительность жизни людей.Этот тест анализирует участки генома. По словам одного из исследователей теста, профессора Питер Джоши, при выборке 100 человек при рождении и разделении их на десять групп, первая из них проживет на 5 лет дольше, чем последняя", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, ДНК-тест на определение продолжительности жизни можно будет пройти за 150 фунтов стерлингов (более 5 тысяч гривен).
Ранее ONLINE.UA сообщал, что каждые 5 пунктов индекса массы тела, которые указывают на то, что вес выше нормы, положительно влияют на организм молодых девушек. В частности, у девушек в возрасте 18-24 лет риск заболеть раком груди при лишнем весе снижен на 23%, у женщин 25-34 лет — на 15%, у женщин в возрасте 35-44 лет при избыточном весе риск заболеть раком груди снижен на 13%, а в возрасте 45-54 лет — на 12%.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, тест, жизнь, продолжительность жизни
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