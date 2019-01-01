Невероятно: ученые разработали ДНК-тест для определения продолжительности жизни

Шотландские исследователи из Эдинбургского университета создали специальный ДНК-тест. Отмечается, что он может определить проживет человек дольше или меньше среднего показателя продолжительности жизни, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mirror.

Указано, что исследователи провели анализ генетической информации более 500 тысяч человек.

"Они выделили 12 участков генома (совокупности генов), которые имеют существенное влияние на продолжительность жизни людей.Этот тест анализирует участки генома. По словам одного из исследователей теста, профессора Питер Джоши, при выборке 100 человек при рождении и разделении их на десять групп, первая из них проживет на 5 лет дольше, чем последняя", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, ДНК-тест на определение продолжительности жизни можно будет пройти за 150 фунтов стерлингов (более 5 тысяч гривен).

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