"Я сделаю все возможное": Меркель выступила с важным заявлением

"Я сделаю все возможное": Меркель выступила с важным заявлением

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Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 19 января, что сделает все возможное, чтобы Великобритания покинула Европейский Союз с соглашением, ведь, в частности, на ней лежит историческая ответственность, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Я буду работать до последнего дня, чтобы получить решение с соглашением о выходе Великобритании из ЕС, и я буду работать над тем, чтобы иметь лучшие отношения", — сказала Меркель в северном городе Росток.

Она в очередной раз подчеркнула, что Германия уважает решение Великобритании выйти, но добавила: "Мы несем ответственность за формирование процесса развода, чтобы люди не покачивали головами на нас через 50 лет и не говорили, почему они не были в состоянии сделать компромисс?"

По ее мнению, даже после Brexit Великобритания должна быть важным партнером.

Как известно, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование относительно так называемого "плана Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, канцлер Германии Ангела Меркель отказала Терезе Мэй, которая пытается добиться дополнительных гарантий по соглашению Brexit, в новых переговорах. Она заявила, что никаких обсуждений больше не будет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, Великобритания, Германия, ЕС
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