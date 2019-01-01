Шокирующая цифра: насколько сократилось население Украины в 2018 году

В прошлом году количество населения в Украине сократилось на 200 тысяч человек. В целом в стране в декабре 2018 года проживало более 42 миллионов человек. Это подтверждают данные Государственной службы статистики, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2018 года общая численность населения Украины составляла 42 177 579 человек. Этот показатель на 208 тысяч ниже, чем был в 2017 году.

"В стране сохраняются проблемы с естественным приростом населения: число умерших продолжает существенно превышать количество новорожденных. Сейчас это соотношение составляет 100 умерших на 58 новорожденных.Так, с января по ноябрь 2018 года в Украине родились 312,6 тысяч человек, а в 2017 – 336,5 тысяч. Умерли в 2018 году 535,1 тысяч человек, а год до этого этот показатель составил 525,8 тысяч", — сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что данные относительно отдельных демографических показателей могут не учитывать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, а также Крым и Севастополь.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине самая высокая смертность на дорогах среди всех стран Европы. Более 43% погибших в ДТП в прошлом году являются пешеходами и велосипедистами.