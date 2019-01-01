Епифаний наконец-то рассказал о планах ПЦУ

После интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля, состоится первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил сам митрополит, передает ONLINE.UA.
"Мы готовимся к интронизации, которая состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской. После этого состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития единой поместной православной церкви" , — сообщил глава ПЦУ.
Кроме того, Епифаний отметил, что каждый день те или иные общины постепенно мирно присоединяются к единой Церкви.
"Мы не стремимся к каким-то противостояниям. Мы хотим, чтобы все происходило мирно, на добровольных началах", — отметил глава ПЦУ и подчеркнул, что прежде всего "должны быть улажены все юридические вопросы на законодательном уровне".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационные "власти" Крыма могут начать жестко мстить церкви УПЦ КП, расположенной на полуострове. С таким тревожным заявлением выступил Архиепископ Симферопольский и Крымский прежней УПЦ КП Климент.