Епифаний наконец-то рассказал о планах ПЦУ

Епіфаній (фото — twitter.com)

После интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля, состоится первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил сам митрополит, передает ONLINE.UA.

"Мы готовимся к интронизации, которая состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской. После этого состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития единой поместной православной церкви" , — сообщил глава ПЦУ.

Кроме того, Епифаний отметил, что каждый день те или иные общины постепенно мирно присоединяются к единой Церкви.

"Мы не стремимся к каким-то противостояниям. Мы хотим, чтобы все происходило мирно, на добровольных началах", — отметил глава ПЦУ и подчеркнул, что прежде всего "должны быть улажены все юридические вопросы на законодательном уровне".