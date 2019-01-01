"Между Украиной и РФ назревает новый конфликт": в Чехии сделали тревожный прогноз

Посол Чехии по особым поручениям в делах энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что между Украиной и Российской Федерацией назревает новый конфликт по транзиту газа, который может развернуться в 2020 году. Он не пойдет на пользу ни одной из стран, а лишь нанесет вред и Киеву, и Москве, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Как известно, уже в этом году истекает соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины, которая была подписана в 2009 году "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Мы убеждены, что так же, как в 2009 году, так и сейчас, Россия и Украина приближаются к какому-то новому конфликту по транзиту газа через территорию Украины накануне 2020 года", – отметил дипломат.

По его мнению, сейчас и Россия, и Украина уверены, что смогут завоевать для себя лучшие условия.

"Думаю, что обе ошибаются. Если будет новый конфликт между Украиной и Россией в 2020-м , обе страны проигрывают. Но нас это уже не будет касаться", – отметил Бартушка.

Также посол подчеркнул, что Чехия выступает за то, чтобы был сохранен транзит российского газа через Украину и Польшу.