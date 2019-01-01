В "Нафтогазе" объяснили, почему снижение цены на газ закончится коллапсом

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что снижение цены на газ, которое обещают много кандидатов в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончится коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газа, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен, тогда и это (обещания снизить цену на газ – ред.) очень быстро закончатся", — сказал он.

Кроме того, Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.

"Дешевый газ — это то "ожерелье" (средство заманивания – ред.), которым нас очень долго держали в этой "петли" и вытягивали с нас гораздо больше денег, чем стоило это "ожерелье", — сказал Коболев.