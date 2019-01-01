Эксперт: Кремль проведет своих агентов к власти в Украине

Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям Российской Федерации. С данным заявлением выступил вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сейчас арсенал давления направлен на Украину, которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний. С их помощью Россия попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью" – привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов", — говорит эксперт.

По его словам, если воспользоваться музыкальной интерпретацией, то "мир все дальше отходит от классического исполнения до бесконечных джазовых импровизаций".

"Вмешательство Москвы в ходе избирательных кампаний грозит быть беспрецедентным. На кону стоит слишком много. Неслучайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до завершения выборов", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.