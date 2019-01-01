В Черное море идет американский ракетный эсминец: что случилось

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США направили в Черное море эсминец USS Donald Cook. Он идет в черноморский регион для контроля за безопасностью. В России уже начали слежку за американским ракетным эсминцем.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу командования 6-го флота ВМС США.

"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", — сообщил командир эсминца Мэтью Пауэлл.

О входе американского эсминца в Черное море также сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа «Арле Берк» Дональд Кук (USS Donald Cook ( DDG-75 )) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает", – написал он.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны сообщили, что эскадренный миноносец Donald Cook зашел в акваторию Черного моря вечером 19 января. За ним сразу же начал наблюдать сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Также Россия будет следить за эсминцем ВМС США с помощью электронных и технических средств флота.

В Минобороны РФ добавили, что Россия на Черном море создала группировку, которая способна обеспечить защиту от всех угроз. В частности, российские военные развернули в оккупированном Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в начале января американский военный корабль USS FortMcHenry вошел в Черное море через пролив Босфор. Он будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.