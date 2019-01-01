Шатдаун в США: Трамп предложил новый компромисс

Шатдаун в США: Трамп предложил новый компромисс

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп сделал очередные предложения демократам, направленные на прекращение шатдауна в стране. Он назвал их "компромиссом здравого смысла", но его уже заочно отвергли представители Демократической партии, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

В рамках компромиссного предложения Трамп согласился пойти на уступки по вопросу детей нелегальных мигрантов. Он готов пообещать им три года законодательной защиты, что позволит им получать социальную страховку, легально работать и не попасть под депортацию.

Следует отметить, что в настоящее время "Мечтатели" (Dreamers) — так в США называют детей нелегальных иммигрантов — защищены от депортации в рамках программы Deferred Action for Childhood Arrivals, которая была запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой. Эта программа позволяет им работать, но не получать гражданство. Трамп же пытается закрыть эту программу.

Также Трамп предложил продлить еще на три года временный статус мигрантов, у которых он уже истекает.

При этом он продолжает настаивать на том, чтобы из бюджета США было выделено 5,7 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой. Ранее он уточнял, что это будет не бетонная стена длиной в 2 тыс. миль от моря до моря, а стальные барьеры в стратегически важных местах, которые перекроют путь преступникам и организованным бандам в США.

Свой компромисс Трамп озвучил в ходе экстренного обращения из Белого дома, но демократы, выступающие против строительства стены на границе с Мексикой, заявили, что не пойдут на это соглашение, назвав "уступки" президента США неприемлемыми. В Сенате компромисс Трампа планируют рассмотреть уже на следующей неделе.

Напомним, шатдаун в США длится уже с 22 декабря. Из-за технического недостатка финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыты, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет. В минувшую субботу шатдаун преодолел рекорд продолжительности в истории Соединенных Штатов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп угрожал ввести чрезвычайное положение в США, чтобы обеспечить финансирование строительства стены на границе с Мексикой в обход Конгресса.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, США, шатдаун, компроміс
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