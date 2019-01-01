Военный эсминец США вошел в Черное море: появились первые фото

Есмінець USS Donald Cook "Дональд Кук" увійшов у Чорне море (фото — twitter.com/Saturn5_)

Эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook "Дональд Кук" вошел в Черное море. Он прошел мимо Стамбула через Босфорский пролив.

Первые фото американского эсминца в Черном море были опубликованы на портале Bosphorus Naval News, передает ONLINE.UA.

Эсминец ВМС США USS Donald Cook "Дональд Кук" вошел в Черное море (фото — twitter.com/Saturn5_)

Ранее командование ВМС США сообщало, что "Дональд Кук" в Черном море будет обеспечивать безопасность и стабильность в регионе. Сроки визита эсминца в Черное море в ВМС США не уточнили, отметив, что в черноморской акватории корабль будет участвовать в операциях "по обеспечению безопасности на море.

"Дональд Кук" в Черном море (фото — twitter.com/Saturn5_)

Россия уже следит за американским ракетным эсминцем. В частности, за военным кораблем США наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый". Также действия "Дональда Кука" контролируют с помощью электронных и технических средств флота.

Напомним, "Дональд Кук" — эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полёта до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.