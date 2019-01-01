Украина восстановит разрушенный Донецкий аэропорт: Порошенко сделал громкое заявление

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко принял участие у церемонии, посвященной памяти погибших защитников Донецкого аэропорта, которая проходила на территории Минобороны Украины. Он пообещал, что Украина восстановит разрушенный Донецкий аэропорт, над которым всегда будет развеваться украинский флаг, сообщает ONLINE.UA.

"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и более современным", — заявил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что в 2015 году в ходе ожесточенного противостояния в Донецком аэропорту не выдержали стены, но украинские воины выстояли. Он также выразил надежду, что Донбасс будет освобожден, а память "киборгов" будут почитать на взлетной полосе ДАП.

Кроме Порошенко, в церемонии памяти "киборгов" принимало участие руководство Минобороны и Генштаба ВСУ, а также члены семей погибших военных.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт между украинскими защитниками и боевиками длилась почти год. "Киборги" героически отбивали атаку врага, удерживая его под своим контролем с мая 2014 года. В зоне ожесточенных боевых действий были разрушены постройки и инфраструктура когда-то крупного авиационного предприятия. 22 января 2015 года украинские силовики отступили из терминалов.

За 242 дня обороны Донецкого аэропорта украинские бойцы потеряли больше сотни человек. Ранено было больше 500 бойцов, в плен попали 24 "киборга".

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