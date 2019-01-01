США вывели на орбиту секретный разведывательный спутник: опубликовано зрелищное видео

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Компания United Launch Alliance вывела на орбиту Земли секретный разведывательный спутник, который будет собирать информацию в интересах Нацуправления военно-космической разведки США.

Зрелищное видео запуска спутника компания ULA опуликовала в сети, сообщает ONLINE.UA.

Вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц сообщил, что запущенный секретный спутник имеет критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности. Он не уточнил данные о спутнике, но есть неофициальная информация, что в космос запустили разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина").

"Основная задача спутника — передача разведывательному сообществу США изображений с ультравысоким разрешением в режиме реального времени", — говорится в сообщении компании ULA.

Запуск секретного спутника США на орбиту Земли состоялся вечером 19 января. Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy с аппаратом была запущена с пускового комплекса 6 на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 21:05 по киевскому времени.

Следует отметить, что запуск этого спутника несколько раз откладывался на последних секундах отсчета из-за технических проблем.

Сообщается, что по размерам запущенный секретный спутник также напоминает космический аппарат "Хаббл". Он имеет длину 19,5 метров, диаметр — около 3 метров.

Запуск секретного разведывательного спутника США на орбиту Земли — видео:

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