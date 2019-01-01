На элитном курорте Куршевель произошел смертельный пожар, есть жертвы: жуткие видео

Фото: twitter.com

В ночь с 19 на 20 января на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах произошел сильный пожар. На данный момент известно, что в результате возгорания погибли 2 человека, еще 14 людей пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Жуткие видео с места происшествия опубликовали в сети очевидцы, сообщает ONLINE.UA.

По данным телеканала BFMTV, смертельный пожар в Куршевеле возник около 05:30 утра по киевскому времени. Возгорание произошло на третьем этаже здания, в котором проживали более полусотни сезонных работников, среди которых много иностранцев. С огнем боролись 70 пожарных, которым только спустя несколько часов удалось локализовать возгорание.

Очевидцы говорят, что не все находившиеся в здании люди смогли оперативно эвакуироваться, многие из них прыгали из окон. Как минимум двое человек серьезно травмировались при неудачных прыжках.

Причины пожара в Куршевеле на данный момент устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию привела халатность сотрудников курорта. На месте происшествия находятся представители власти города.

Как сообщал ONLINE.UA, в марте прошлого года на популярном курорте Грузии случилась страшная авария на подъемнике. Тогда в Гудаури пострадала украинка.