Если Россия прекратит воевать, то и войны не будет: главу МИД Германии осудили за призыв по Донбассу

Хайко Маас (фото — flickr.com)

Находясь с визитом в Киеве глава МИД Германии Хайко Маас призвал Россию и Украину приложить усилия доя деэскалации конфликта на Донбассе. Этот призыв раскритиковали международные комментаторы, которые считают, что Маас отождествил роли стран в военных действиях, передает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

В частности, за слова Мааса по Донбассу упрекнул Джеймс Хольт с лоббистского фонда бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена. Он считает, что война в Украине прекратится как только Россия прекратит воевать.

"Если Россия прекратит воевать, то и войны не будет. Если Украина прекратит воевать, то и Украина не будет. Между ними нет ничего общего", — заявил Джеймс Хольт.

Замечание Маасу также сделал Якуба Янда из центра European Values Think-Tank в Праге.

"Если у вас стреляют на вашем собственном дворе, разве задачей полиции является призвать и вас, и нападающего к деэскалации? Стыд за такой подход Германии", — написал Янда.

Следует отметить, что с призывом к Украине и России приложить все усилия для деэскалации конфликта на Донбассе Маас выступил в Киеве, куда прилетел после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел Германии сообщил, что Лавров уверил его в том, что Россия продолжит транспортировать газ через Украину, несмотря на строительство "Северного потока-2 ". Также, по словам Мааса, он призвал Москву освободить украинских военнопленных моряков, незаконно захваченных российскими силовиками в Керченском проливе, и украинского режиссера Олега Сенцова.

Глава МИД Германии подчеркнул, что решение этого вопроса должна принять российская сторона. Маас уверил, что Германия будет продолжать настаивать на освобождении украинцев, не уступая Кремлю в этом вопросе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив.