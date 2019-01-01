Мы уже увидели, кому оно надо: Лукашенко обвинил Россию в поставках оружия из ОРДЛО в Беларусь

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский глава Александр Лукашенко ответил на упреки России о контрабанде оружия из Украины. Он обвинил Москву в том, что в Беларусь поставляется украинское оружие, намекнув на то, что уже все видели, кому это надо.

С таким заявлением Лукашенко звыступил на встрече министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и его предшественниками на этом посту в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что ему постоянно сообщают по поставка нзаконного оружия из ОРДЛО в Беларусь. При этом поток идет, по словам белорусского президента, не через белорусско-украинскую границу, а через открытую границу Беларуси и России.

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу...), через российскую границу (через неподконтрольный участок границы Украины с Россией — ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу. Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также ответил на упреки в том, что через Беларусь в России идут санкционные товары из Украины. Лукашенко отметил, что если это и происходит, то в мизерных объемах, при чем при покровительстве таможни и других служб РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного объединения с Россией, в том числе введение единой валюты.