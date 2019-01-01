Мы не были согласны с тем, что там происходило: к ПЦУ присоединилась еще одна община, вышедшая из УПЦ МП

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К Православной церкви Украины присоединилась религиозная община Запорожья и священник Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Игорь Савва. Это община вышла из УПЦ МП еще в начале 2018 года, так как Савве запретили вести службу из-за его проукраинской позиции, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

Священник рассказал, что уже почти год религиозная община Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии была предоставлена сама себе. Он подчеркнул, что очень ждал создания Православной церкви Украины и теперь его ничего не сдерживает, чтобы стать ее частью.

"Этот период был очень важен для нас после того, как наша община была в Московском патриархате, мы были предоставлены сами себе и имели такую возможность утвердиться в основах веры, в своем выборе, потому что мы не просто ушли из Московского патриархата — мы вынуждены были уйти, потому что не были согласны с тем, что там происходило", — отметил Савва.

По словам священника, община из Запорожья попросилась к одному из двух епископов, которые были когда-то в УПЦ МП, а теперь присоединились к Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

"Мы выбрали такой способ присоединения том, что, думаю, это будет хорошим примером для других приходов УПЦ МП, ибо многие из них долгие годы воспитывались в таком неприятии УПЦ КП, и поэтому возможно вот так сразу не готовы присоединиться к епископам, которые совсем недавно определялись как епископы УПЦ КП", — отметил Савва.

Напомним, запорожскому священнику Игорю Савве руководство местной епархии УПЦ МП запретило вести службу в храме, где он служил 19 лет. Это произошло в марте 2018 года. Тогда сообщалось, что сообщить об отстранении Саввы от службы за его проукраинскую позици. приехали священники из местной епархии УПЦ МП в сопровождении молодых людей спортивной наружности. Присутствовавшие при этом прихожане даже были вынуждены вызвать полицию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Житомирщине первый приход УПЦ МП решил перейти в ПЦУ, несмотря на несогласие настоятеля.