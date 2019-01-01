Россия хочет заставить адвокатов отказаться от защиты украинских моряков: в Меджлисе сделали тревожное заявление

Фото: facebook.com

Российские власти перебирают варианты давления на адвокатов, которые защищают украинских моряков, незаконно захваченных в Керченском проливе. Оккупанты хотят заставить их отказаться от защиты военнопленных, что приведет к серьезным последствиям.

Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает ONLINE.UA.

Он уточнил, что в команде, осуществляющей защиту военнопленных украинских моряков — 34 адвоката. 13 адвокатов из Крыма и 18 из Москвы. Еще трое резервных. По словам Джелялова, Россия ищет способы давления на них для принудительного отказа от защиты.

"Мы вполне можем ожидать очередные попытки давления на адвокатов, по примеру Фейгина, Полозова, Курбединова, Беньяша и др., с целью, как минимум понудить их отказаться от защиты военнопленных украинских моряков, либо, как максимум, лишить их вообще права заниматься адвокатской практикой", — написал Джелялов, подчеркнув, что если оккупантам удастся это, что без защиты могут остатся десятки политзаключенных Кремля.

Представитель Меджлиса отметил, что ни Кремль, ни "власти" оккупированного Крыма не ожидали, что украинских моряков станут защищать крымские адвокаты и местные жители полуострова.

"Уверен, что в крымском руководстве этот факт был воспринят чуть ли не как личное оскорбление, очередной саботаж пропагандистской картинки всеобщего согласия и благополучия в Крыму. Поэтому группа серьезных дядь перебирает варианты, что бы этим крымским адвокатам сделать такого, от чего неповадно им стало украинских моряков защищать", — пишет заместитель председателя Меджлиса, подчеркивая, что не известно, пришла ли такая установка из Москвы или у "крымских товарищей нервишки сдают".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении российской границы. Украинских военнопленных оставили под стражей до 24 апреля.