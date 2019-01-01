Война будет не маленькой: в Эстонии предложили план по сдерживанию России

Фото: pixabay.com

На территории Эстонии нужно разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, так как в случае российского агрессии танками и системами ПРО не обойтись. С таким предложением выступил известный эстонский журналист Вахур Кооритс, который считает, что сдерживать агрессивную политику Кремля в Прибалтике стоит любыми способами, передает ONLINE.UA со ссылкой на Eesti Päevaleht.

В своей аналитической статье журналист призвал НАТО подготовить ракеты, который смогут нанести удар по Санкт-Петербургу. Коотрис считает этот российский город станет слишком большой ценой для России, так как там находится ряд стратегических целей, в том числе штабы ЗВО и ВМФ.

Также журналист предлагает разработать резервный план по сдерживанию России в море. По его мнению, прибалтийское государство должно приобрести военные корабли, которые смогут мешать передвижению российских торговых флотилий, в результате чего судовладельцы откажутся от идеи сотрудничества с РФ.

"Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит. Необходимо сделать так, что бы Москва поняла, что война с Эстонией будет не "маленькой и победоносной" и что за агрессию придется заплатить слишком высокую цену — потерять Санкт-Петербург и морскую торговлю в Балтийском море", — подытожил журналист.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет.