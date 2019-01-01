Первая "Кровавая Суперлуна" 2019 года: когда украинцы увидят необычное явление

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В ночь с 20 на 21 января произойдет первое лунное затмение 2019 года, которое совпадет с моментом наибольшего сближения спутника с Землей. Это зрелищное астрономическое явление называется "Кровавая Луна", которое смогут увидеть украинцы в 4:37 по киевскому времени, сообщает ONLINE.UA.

"Кровавая Луна" считается непростым лунным затмением — это яркое и красивое зрелище, в период которого диск Луны опускается низко над горизонтом и кажется неприродно большим. Украинцы полное теневое затмение Луны смогут наблюдать в 6:41. Максимальная фаза затмения будет после 7 часов утра, когда над Украиной уже взойдет Солнце. Поэтому увидеть "Кровавую Луну" получится, только если небо будет относительно безоблачным. Следует отметить, что подобная "Кровавая Суперлуна" ожидается только в 2022 году.

Астрологи в предверии "Кровавой Суперлуны" напомнили, какое влияние на людей оказывают подобные явления. Они отмечают, что очень важно в этот день побыть одному, подумать о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться.

Также специалисты предупреждают, что в день лунного затмения ни в коем случае нельзя желать кому-либо зла, проблем или неприятностей. Нужно отказаться от плохих слов в отношении кого-либо, так как все они будут иметь обратный эффект.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал зрелищное астрономическое явление — лунное затмение, которое стало самым продолжительным в XXI веке. Длительность лунного затмения века составила 103 минуты.

Ранее ONLINE.UA публиковал фото и видео первого солнечного затмения 2019 года.