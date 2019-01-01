В США умер "самый симпатичный пес в мире"

Фото: facebook.com/Boo

В США умер померанский шпиц по кличке Бу, которого считали самым симпатичным псом в мире. На его страницу подписаны 16 млн пользователей Facebook, которые скорбят за любимчиком, сообщает ONLINE.UA.

Хозяева шпица Бу сообщили, что у пса развились проблемы с сердцем после того, как год назад умер его лучший друг Бадди. Они считают, что тоска по другу и стала причиной смерти Бу.

"Наша семья убита горем, однако нам становится легче от сознания того, что Бу не испытывает больше боли и неудобств", — добавили владельцы, назвав своего питомца питомца "самым счастливым псом из тех, кого они когда-либо видели".

По словам хозяев шпица Бу, с 2006 года они получили бесчисленное количество благодарных отзывов от людей, чья "жизнь стала светлее в тяжелые времена" благодаря просмотру теплых снимков и видео с Бу.

Следует отметить, что померанский шпиц в 2012 года был удостоен звания полномочного представителя авиакомпании Virgin America. В 2011 году в США вышла книга с фотографиями "Бу: Жизнь самого симпатичного пса в мире". А в 2012 году CNN "брала интервью" у этого пса.

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