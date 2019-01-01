#10YearChallenge специально запустил Facebook: соцсеть заподозрили в краже данных пользователей

#10YearChallenge специально запустил Facebook: соцсеть заподозрили в краже данных пользователей

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Фото: pixabay.com

Соцсеть Facebook вновь оказалась на грани громкого скандала из-за популярного флешмоба #10YearChallenge. Пользователи начали сомневаться в безобидности челенджа, подозревая, что флешмоб был запущен для того, чтобы научить алгоритм распознавать лица.

Такое предположение сделал главный редактор издания Wired Николас Томпсон, поделившись материалом журналистки Кейт О’Нил, которая высказала гипотезу, что флешмоб #10YearChallenge был запущен для распознавания лиц искусственным интеллектом, передает ONLINE.UA.

"Разве это плохо, что кто-то может использовать ваши фотографии в Facebook для тренировки алгоритма распознавания лиц? Не обязательно, но, в некотором смысле, это неизбежно", — написала О’Нил.

Ее поддержал Томпсон, добавив: "Допустим, вы хотите научить алгоритм распознавания лиц процессам старения. Что сделаете? Наверное, запустите мем вроде #10yearchallenge".

#10YearChallenge специально запустил Facebook: соцсеть заподозрили в краже данных пользователей (1)

В статье Wired также проанализировали, зачем Facebook нужен флешмоб #10YearChallenge. Там отмечается, что пока пользователи соцсетей активно выкладывают свои старые фотографии, сравнивая прежних себя с нынешними, соцсеть собирает их данные, например, о местонахождении или событиях. Эту информацию могут использовать для персонификации рекламы, поиска людей и даже для анализа рисков страховыми компаниями.

В Facebook отрицают свою причастность к запуску флешмоба #10YearChallenge. Там уверяют, что не используют личную информацию пользователей в своих интересах, а челендж запущен без вмешательства сотрудников соцсети. Но пользователи убеждены, что популярность челенджа доказывает, что он кому-то нужен, напоминая о недавнем скандале с утечкой данных пользователей Facebook.

#10YearChallenge специально запустил Facebook: соцсеть заподозрили в краже данных пользователей (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в компании Facebook признались в новой масштабной утечке данных пользователей соцсети. На этот раз жертвами стали около семи миллионов владельцев аккаунтов, к фото которым получили доступ разработчики сторонних приложений.

Источник: ONLINE.UA Теги: Facebook, флешмобы, скандал, соцсети, виток даних, розпізнавання обличчя
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