На Донбассе испытали мощные пушки, способные поражать вражескую силу ядерным выстрелом: видео

На Донбассе испытали мощные пушки, способные поражать вражескую силу ядерным выстрелом: видео

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Фото: скріншот відео

Украинские военные провели тактические учения с применением самоходных артиллерийских установок "Пион", которые находятся около переднего края фронта на Донбассе. Видео испытаний мощных пушек опубликовала пресс-служба штаба ООС, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что 45-тонная САУ "Пион" предназначена для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине почти до 50 км. Бойцы ВСУ регулярно проходят учения, чтобы квалифицированно обслуживать пушки.

"Пион — это не только имя хрупкого цветка. "Пионом" называется мощная пушка, проверенная временем и боями. Она и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов. Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км", — говорится в видео.

Украинские военные уточнили, что "Пион" может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами, эта САУ может поражать вражескую силу ядерным выстрелом.

Для развертывания батареи в боевой порядок бойцам ВСУ достаточно около 10 минут. На осуществление выстрела — 1,5 минуты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине в ближайшее время появится новый вариант модернизированного ракетного комплекса "Ольха". Его создают инженеры госпредприятия "Шепетовский ремонтный завод".

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, оружие, видеоновости, ВСУ, піон, ООС, самохідна артилерійська установка
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