Королеву Елизавету II поймали на "хулиганском" нарушении закона

Сообщается, что Елизавета II около мили ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. За это нарушение полагается большой штраф, но его удалось избежать королеве благодаря иммунитету.
Следует отметить, что королева нарушила ПДД через день после аварии, в которую попал ее муж,
Напомним, Елизавета II училась вождению во время Второй мировой войны, она работала шофером на санитарной машине. У королевы есть выписанные на ее имя водительские права, хотя, согласно законодательству, для нее этот документ необязателен.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меган Маркл получила престижное звание от Елизаветы II.