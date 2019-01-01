Королеву Елизавету II поймали на "хулиганском" нарушении закона

Єлизавета II за кермом авто (фото — instagram.com)

92-летняя королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении правил дорожного движения. Ее заметили за рулем своего Range Rover с непристегнутым ремнем безопасности, что считается серьезным нарушением законодательства, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что Елизавета II около мили ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. За это нарушение полагается большой штраф, но его удалось избежать королеве благодаря иммунитету.

Следует отметить, что королева нарушила ПДД через день после аварии, в которую попал ее муж, 97-летний герцог Эдинбургский Филипп. ДТП произошло 17 января, когда герцог выезжал на трассу из королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Авто, за рулем которого находился Филипп, столкнулось с другой машиной. В результате, два человека получили легкие травмы, но сам герцог не пострадал.

Напомним, Елизавета II училась вождению во время Второй мировой войны, она работала шофером на санитарной машине. У королевы есть выписанные на ее имя водительские права, хотя, согласно законодательству, для нее этот документ необязателен.

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