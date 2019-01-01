Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

Фото: wikipedia.org

В Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения престижной премии Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA), на которой был назван лучший фильм года. Победителем в этой номинации стала картина "Зеленая книга" Питера Фаррелли, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу PGA.

Фильм "Зеленая книга" в борьбе за звание лучшего фильма года обошел картины: "Звезда родилась" Брэдли Купера с певицей Леди Гагой в главной роли, кинокомикс "Черная пантера", Власть" Адама Маккея и "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, рассказывающая историю становления британской рок-группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.

В категории "Лучший анимационный фильм" Гильдия продюсеров США присудила победу ленте "Человек-паук: Через вселенные". За звание лучшего в этой номинации также боролись мультфильмы "Суперсемейка 2", "Остров собак", "Ральф против интернета" и "Гринч".

Лучшим комедийным сериалом стал "Удивительная миссис Мейзел". В категории "Лучший мини-сериал" победу одержал фильм "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Лучшим телефильмом назван "451 градус по Фаренгейту" по мотивам книги фантаста Рэя Брэдбери.

Следует отметить, что итоги премии Гильдии продюсеров США обычно совпадают с результатом "Оскара". Мнение PGA и членов Американской академии киноискусств о лучшей картине года совпадало в 20 из 29 случаев.

"Зеленая книга" — трейлер (видео):

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers) назвало лучший фильм всех времен.