Курс валют на сегодня 21 января - доллар дешевеет, евро дешевеет

На понедельник, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 21 января цена доллара США составит 27 гривен 98 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 9 копеек, что в свою очередь на 4 копейки меньше чем в воскресенье, 20 января.

В воскресенье, 20 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.96/27.925 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.88/31.84 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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