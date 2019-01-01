Ситуация на Донбассе обострилась - боевики снова понесли потери

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Ситуация на Донбассе остается сложной: 20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись четыре раза – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь и дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово. Из ПТРК и гранатометов террористы били вблизи поселка Каменка.

"Дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики стреляли в районе населенного пункта Пески и вблизи поселка Водяное.Из гранатометов различных систем оккупанты открывали огонь вблизи населенных пунктов Широкино и Красногоровка, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новомихайловка.В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Свободный и дважды из гранатометов различных систем – в районе поселка Крымское", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен и двое получили ранения.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что боевики "ДНР" начали готовиться к масштабному наступлению ВСУ.