Филарет рассказал, как забрать у УПЦ МП Лавру

Патріарх Філарет (фото — commons.wikimedia.org)

Патриарх Филарет убежден, что Киево-Печерская Лавра и Почаевская Лавра будут принадлежать украинской церкви, а не российской, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

Филарета спросили, какими методами государство должно вернуть эти святыни.

"Насилие мы отбрасываем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как община может перейти к Украинской православной церкви. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию", — сказно в сообщении.

Патриарх уверяет, что собраться братию "обстоятельства заставят".

"Если они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого", — сказал он.

На уточнение, речь идет, в частности, и о Лавре, патриарх ответил: "в том числе и ее. Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Ибо это святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Филарет опроверг резонансные заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. По его словам митрополита Михаила не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру.