"Нет, не ПЦУ": Филарет объяснил, как правильно называть украинскую церковь

Патриарх Филарет заявил, что название "Православная церковь" является неправильным, поскольку новую поместную церковь нужно называть Украинская православная церковь, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

"Сейчас распространяют неправильное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", — говорит он.

Патриарх также отметил, что такой перевод является некорректным.

"Это не официально – это перевод, перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", – добавил Филарет.

Также патриарх пояснил, что выдвинул кандидатуру Епифания на пост предстоятеля ПЦУ-за того, что он был лучшим кандидатом для этого.

"Я его выдвинул и боролся за его кандидатуру, потому что из всего молодого епископата я вижу его как наиболее достойного быть предстоятелем Украинской православной церкви", – подытожил Филарет.