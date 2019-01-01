"Нет, не ПЦУ": Филарет объяснил, как правильно называть украинскую церковь

"Нет, не ПЦУ": Филарет объяснил, как правильно называть украинскую церковь

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Патріарх Філарет (фото — wikipedia.org)

Патриарх Филарет заявил, что название "Православная церковь" является неправильным, поскольку новую поместную церковь нужно называть Украинская православная церковь, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

"Сейчас распространяют неправильное название "ПЦУ" − Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим Православная церковь России или Православная церковь Болгарии. Это необходимо исправить", — говорит он.

Патриарх также отметил, что такой перевод является некорректным.

"Это не официально – это перевод, перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", – добавил Филарет.

Также патриарх пояснил, что выдвинул кандидатуру Епифания на пост предстоятеля ПЦУ-за того, что он был лучшим кандидатом для этого.

"Я его выдвинул и боролся за его кандидатуру, потому что из всего молодого епископата я вижу его как наиболее достойного быть предстоятелем Украинской православной церкви", – подытожил Филарет.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко назвал слабостью Москвы реакцию России на Томос для Украины, подчеркнув, что все фейки и обвинения со стороны РПЦ в адрес ПЦУ являются частью войны Путина.

Источник: ТСН Теги: Филарет, ПЦУ, церковь, Томос
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