Бацька просто не удержится: какое будущее Россия готовит для Беларуси

Экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что сейчас стоит вопрос не о Беларуси и России, а о взаимоотношениях Кремля и Лукашенко. Если Москва включит механизмы принуждения, то "бацька" просто не удержится у власти, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

Эксперт отметил, что решение относительно будущего Беларуси будут принимать в Кремле, и Лукашенко это прекрасно понимает.

"Современное устройство общества не допускает возможности благополучного существования зависимых колоний, это неэффективно ни политически, ни экономически. Это означает, что есть только одна форма существования, и сейчас вопрос – не о беларуси и РФ, а о Лукашенко и Кремле. Понятно, что он это превращает в общий процесс, или создает видимость проблемы независимости Беларуси, но никакого отношения эти дискуссии к настоящей независимости не имеют. Ее нет, и не будет до тех пор, пока народ не захочет этой независимости", – отметил эксперт.

Политик также добавил, что все это закончится очень быстро и радикально. По его убеждению, в какой-то момент, вероятнее всего, спецслужбы поставят точку в этой дискуссии, и эта точка может быть даже кровавой.

"Путь у Татарстана, сейчас, – только в Россию, путь Чеченской Республики – только в Россию, путь Приднестровья – только в Россию, путь Абхазии и Южной Осетии – только в Россию. Почему? Потому что это не независимые государства – это колонии, оккупированные Россией территории. У них выбора нет, в этом вся проблема. И у Лукашенко нет выбора. Сейчас идет борьба не за независимость этих территорий, а за условия, на которых они являются колониями, и все", – говорит эксперт.