Какие продукты обязательно должны есть жители больших городов - совет диетолога

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Диетолог Михаил Гаврилов рекомендует продукты, которые помогут справиться со стрессом в большом городе, защитят от старения и сохранят стройность, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Специалист отметил, что людям, у которых достаточно активный образ жизни, нужно включить в свой рацион шпинат, чернику, грецкий орех, авокадо, рыбу и морепродукты, а также не забыть о брокколи.

Шпинат.В его темно-зеленых листочках много хлорофилла — вещества, которое ускоряет детоксикацию и защелачивание организма, что просто необходимо для тех, кто дышит городским воздухом, пользуется бытовой химией, косметическими средствами, что создает изрядную нагрузку на печень.

Черника.Эта ягода является лучшим источником антиоксидантов. Исследование ученых, которое проводили над мышами, установило, что грызуны, которые питались черникой, лучше запоминали новые двигательные навыки и даже теряли жир. Также у них уменьшались уровни холестерина и сахара крови.

Грецкий орех. Ядра ореха содержат источник полезных жиров, которые необходимы мозгу для эффективной работы. Человеку, который много работает и подвергается стрессу, такой продукт просто необходим. Его можно использовать как перекус – это вкусно, сытно, полезно и поможет не сорваться на калорийный фаст-фуд.

Авокадо. Это один из самых полезных продуктов. Он является источником здоровых мононенасыщенных жиров, которые даст энергию организму. Исследования ученых утверждает, что авокадо помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует более быстрому насыщению. Врач отмечает, что людям, снижающим вес, которые не умеют отличать голод от аппетита, это просто необходимо.

Рыба и морепродукты. Каждый второй житель большого города страдает от недостатка витамина D. Восполнить его поможет жирная морская рыба и морепродукты, которые также богаты ценными омега-3 жирными кислотами.

Брокколи. В этом продукте содержится уникальное соединение сульфорафан, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами. Оно также усиливает процесс восстановления ДНК.

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