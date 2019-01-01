"Это невозможно": в "Нафтогазе" сообщили неутешительную новость для украинцев

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Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев утверждает, что воплотить в жизнь громкое обещание кандидатов в президенты о снижении цены на газ просто невозможно. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA

"Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены на газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен", — сказал он.

По словам главы НАК, снижение цены на газ не будет, потому что это "нереально и неправильно", а подобные обещания политиков — популизм.

"Я хочу сейчас привести пример: в Италии пришла популистская партия, которая обещала, что никогда не будет поддерживать банки деньгами из бюджета. И через 8 минут после прихода к власти они приняли решение, что нужно поддержать очередные банки. Это самый быстрый момент, когда, как говорится, "переобулись в прыжке". И, я думаю, в случае украинских популистов они переобуются в прыжке на первой минуте. И не будет никакого снижения цен на газ. Потому что это прямо сейчас нереально, во-первых. А во — вторых, это неправильно. Вот и все", — отметил он.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Стокгольмский арбитраж принял решение по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" о расторжении контракта и пересмотре тарифов. Суд постановил объединить эти иски в одно дело.