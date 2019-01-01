Свитолина впервые прокомментировала свою триумфальную победу - впечатляющие фото

Свитолина впервые прокомментировала свою триумфальную победу - впечатляющие фото

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Еліна Світоліна (фото — twitter.com)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила американку Мэдисон Киз в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии и триумфально пробилась в 1/4 турнира, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Что интересно, после завершения матча украинка похвалила хорошую игру соперницы во втором сете и рассказала о неудобствах во время матча.

"Я хорошо сыграла сегодня. Мэдисон продемонстрировала отличную игру во втором сете, поэтому я должна была повысить уровень своей игры. Хорошо, что мне удалось справиться с давлением при счете 1:1 в третьем сете. В целом я довольна своей игрой. Было очень жарко, солнце светило мне прямо в глаза. Поэтому я очень рада, что выиграла", — говорит спортсменка.

Кроме того, Свитолина призналась, что дальше у нее будет только один день для подготовки.

"Что касается четвертьфинала, то сейчас я хочу просто насладиться этой победой, потому что провела хороший матч. У меня будет один день для подготовки. Посмотрим, кто выиграет, и тогда я начну готовиться", — добавила первая ракетка Украины.

Свитолина впервые прокомментировала свою триумфальную победу - впечатляющие фото (1)

Свитолина впервые прокомментировала свою триумфальную победу - впечатляющие фото (2)

Свитолина впервые прокомментировала свою триумфальную победу - впечатляющие фото (3)

Свитолина впервые прокомментировала свою триумфальную победу - впечатляющие фото (4)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Леся Цуренко одержала сенсационную победу на турнире Premier 5.

Источник: ONLINE.UA Теги: Элина Свитолина, теннис, спорт, Australian Open
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