"Будут взрывы": в России запугивают людей новыми терактами

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Пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности РФ сообщает, что в российском Магнитогорске проверяют социальные учреждения, которые получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что на данный момент проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска. В администрации города уточнили, что проверка идет, но учреждения работают.

"Проверка проводится, социальные учреждения работают в штатном порядке. Ничего пока не подтвердилось", – отметил представитель администрации.

По данным источников издания, письма с угрозами в понедельник получили практически все соцучреждения города.

"Сегодня произошел вброс информации, по электронной почте почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва. Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов. Официально эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех на период проверки", – сказал собеседник агентства.

Напомним, що общее количество погибших в результате обвала дома в Магнитогорске составило 39 человек, среди которых двое годовалых детей, 4-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Как сообщал ONLINE.UА, на следующий день после взрыва в многоэтажке в Магнитогорске взорвалась маршрутка — погибли 3 человека.