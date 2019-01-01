В России угрожают наказанием за карту без оккупированного Крыма

В России планируют ввести ответственность за использование географических карт, на которых незаконно аннексированный Крым не будет указан частью РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что карты РФ без Крыма будут наказывать штрафами, размер которых может составлять от 500 до 1000 рублей (примерно от 210 до 240 гривен).

"То, что такой закон нужен, – это совершенно очевидно. Должна быть предусмотрена ответственность за то, если на картах России отсутствует изображение Крыма в составе России, но для этого мы должны проанализировать все те нормы, которые есть. Мы сейчас дорабатываем законопроект с правовым управлением", – заявила самопровозглашенная сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По предварительным данным, проект закона рассмотрят в ближайшие три месяца.

Также указано, что изначально планировалось изменить закон о рекламе, чтобы исключить "неправильное указание принадлежности" Крыма в товарных знаках и акциях.

Стоит отметить, что в рекламных роликах и публикациях может использоваться или карта России до присоединения к РФ Крыма, на которой отсутствует изображение Крыма, или карта, на которой Крым обозначен как часть Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, кто выступил против Украины и поддержал Россию при голосовании за новую крымскую рещолюцию в ГА ООН.