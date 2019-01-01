Кто победит в отборе на Евровидение от Украины - букмекеры удивили прогнозом

Украинцы не устают обсуждать в соцсетях, кто же в этом году представит нашу страну на
Букмекеры уже успели выделить фаворитов, между которыми и развернется основное противостояние: KAZKA, TAYANNA, LETAY, LAUD и BAHROMA. Оценивая шансы исполнителей, "Фаворит Спорт" ставит на первое место группу KAZKA (коэффициент 2,0), вслед за которой разместилась TAYANNA (3,0). Далее, с серьезным отрывом, LETAY (7,0), LAUD (7,0) и BAHROMA (10,0).
Стоит отметить, что группа KAZKA участвует в Национальном отборе уже во второй раз. В прошлый раз, ее наставник в "Х-факторе" Андрей Данилко заявил, что коллектив пока не готов к Евровидению, а зрители и вовсе поставили ролику с выступлением KAZKA большое количество "дизлайков". Но благодаря международной популярности хита "Плакала", группа KAZKA сейчас всерьез претендует на победу.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что песня "Плакала" группы KAZKA поставила рекорд в сети.