Военные Путина попали в смертельное ДТП - первые подробности

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Пресс-служба Южного военного округа РФ сообщает, что во время движения колонны российской боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в пропасть: погибли трое военнослужащих, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что колонна боевой техники ПВО при прохождении в пункт постоянной дислокации в Абхазии допустила опрокидывание одного из БТР-80 в ущелье.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, указано, что комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

Напомним, территория Абхазии считается международным сообществом частью Грузии, однако Россия и еще несколько стран признали независимость так называемой республики.