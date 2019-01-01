Военные Путина попали в смертельное ДТП - первые подробности

Военные Путина попали в смертельное ДТП - первые подробности

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Пресс-служба Южного военного округа РФ сообщает, что во время движения колонны российской боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в пропасть: погибли трое военнослужащих, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что колонна боевой техники ПВО при прохождении в пункт постоянной дислокации в Абхазии допустила опрокидывание одного из БТР-80 в ущелье.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.

 

Кроме того, указано, что комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

Напомним, территория Абхазии считается международным сообществом частью Грузии, однако Россия и еще несколько стран признали независимость так называемой республики.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал Россию выполнить международные обязательства и вывести свои войска с оккупированных территорий – Абхазии и Южной Осетии. С данным заявлением он выступил на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: ONLINE.UA Теги: ДТП, военные, РФ, БТР
Новости других СМИ
Прогноз погоды в Украине на вторник - 22 января
Прогноз погоды в Украине на вторник - 22 января
Доигрался: Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ РФ
Доигрался: Евросоюз ввел санкции против главы Г...
"Украина должна подготовиться к новой атаке": в США сделали тревожный прогноз
"Украина должна подготовиться к новой атак...
"СБУ против ФСБ": в сети появился долгожданный фильм
"СБУ против ФСБ": в сети появился дол...
В России угрожают наказанием за карту без оккупированного Крыма
В России угрожают наказанием за карту без оккуп...
"Будут взрывы": в России запугивают людей новыми терактами
"Будут взрывы": в России запугивают л...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи