Вместо виагры: ученые рассказали, какая диета может спасти сексуальную жизнь пары

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В ходе масштабного конгресса Европейского общества кардиологов в Мюнхене был сделан вывод, что именно средиземноморская диета продлевает сексуальную жизнь. Так, мужчины, которые питаются оливками, рыбой, овощами и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже других становятся импотентами, передает ONLINE.UA.

"Виагра не улучшает работу половых органов в долгосрочном периоде, она позволяет "мобилизовать" уже имеющиеся резервы. Средиземноморская диета, в свою очередь, позволяет избежать эректильной дисфункции, не используя никаких таблеток", – отметила Кристина Хрисохоу из Университета Афин (Греция).

Участники конгресса отметили, что яркий пример того, как бодрит средиземноморская диета, можно найти на греческом острове Икария, жители которого отличаются крепким здоровьем до старости. Исследовательница сопоставила, как часто импотенция развивается у жителей острова и в других греков. В исследовании приняли участие около 700 мужчин зрелого возраста, которые согласились ответить на вопросы о половой жизни и диете.

Стоит отметить, что от импотенции страдает примерно половина мужчин в возрасте от 60 до 67 лет. Наблюдение за икарианцами показало, что им эта проблема известна. Лишь 20% пожилых жителей острова жаловались на половую жизнь. Низкий риск развития импотенции оказался связан с рационом жителей острова.

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